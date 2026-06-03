GCM de Mogi prende mais de 10 quilos de entorpecentes na Vila Nova União

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (03/06), mais de 10 quilos de entorpecentes na Vila Nova União. A ocorrência foi registrada próximo a uma área de mata na rua Dom Paulo Rolim Loureiro e o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia o patrulhamento no local, quando um suspeito saiu correndo em direção a uma área de mata. O homem dispensou uma mochila, em que foram encontradas porções de maconha, crack, cocaína, lança-perfume e êxtase, além de um celular.

Ao entrar na área de mata, os guardas civis municipais também visualizaram outros suspeitos, que fugiram ao perceber a presença dos agentes. No local, foram encontrados 11 tabletes de maconha, além de outra sacola com porções de maconha, crack e cocaína já embaladas e prontas para venda.

Ao todo, foram apreendidas 7,6 quilos de maconha, 1,4 quilo de crack, 883,7 gramas de cocaína, 715 gramas de lança perfume e 48 gramas de êxtase. No total, foram apreendidas 10.327 porções de entorpecentes prontos para venda, 11 tabletes de maconha e 17 frascos de lança perfume.

O trabalho em segurança pública realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes em conjunto com as Polícias Militar e Civil vem dando resultado para o dia a dia dos mogianos, com sucessivas quedas nos principais índices criminais. Os dados são consolidados com base nos índices divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, referentes a ocorrências registradas no município.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.