Corregedoria da Fundação Casa abre sindicância para apurar rebelião em Ferraz

A Corregedoria Geral da Fundação Casa vai instaurar sindicância para apurar a rebelião promovida por um grupo de 30 de adolescentes na tarde de sexta-feira (12 de outubro de 2018), na unidade de Ferraz de Vasconcelos.

A situação teve início às 16 horas e acabou às 17h20.

Foi controlada pela própria equipe do centro socioeducativo. No início do tumulto, seis servidores ficaram como reféns e foram liberados sem ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada somente para dar apoio externo.

O Casa de Ferraz de Vasconcelos II está com 61 jovens em atendimento, a capacidade é de 64. O judiciário e os familiares dos jovens envolvidos foram informados do ocorrido.

FUGA

Em agosto deste ano, pelo menos 36 internos fugiram da fundação. Dos fugitivos, 15 adolescentes foram recapturados. As circunstâncias da rebelião não foram divulgadas.

NÚMEROS

As unidades da Fundação Casa localizadas em Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Itaquaquecetuba tiveram aumento de 3,7% no número de jovens que passaram pelos locais em 2017. Em 2016, 487 jovens estiveram de passagem nas cinco unidades da região. No ano passado o número cresceu para 505.