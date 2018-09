Criança é atingida por bala perdida em confrontro na divisa de Guainases e Ferraz

Uma criança, de 2 anos, ficou ferida após ser atingida por uma bala perdida, nesta terça-feira (25), na divisa de Guainases e Ferraz de Vasconcelos. Ela passa por cirurgia e o estado de saúde não foi divulgado. A criança deve ficar hospitalizada no Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho.

O garoto estava numa van escolar, quando foi atingido. O motorista seguia para Ferraz, com o objetivo de socorrê-lo, porém, uma viatura da Polícia Militar auxiliou no resgate. Até às 17h47, a polícia havia confirmado que o menino tinha sido ferido no abdômen. Ele passou por cirurgia, mas, o estado de saúde não foi divulgado.

Confronto

Ao que tudo indica, o tiro que atingiu a criança foi realizado por bandidos, durante confronto com um policial militar à paisana. O PM interveio a um assalto, na Rua Coutinho Melo, na divisa de Guaianases e Ferraz. Da troca de tiros, um ladrão foi baleado e socorrido, enquanto outro fugiu. O policial não foi ferido.

A ocorrência será registrada na Capital.