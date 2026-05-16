Defesa de irmão de ex-prefeito aguarda acesso às informações do caso para se manifestar

A defesa de irmão de ex-prefeito de Mogi, Marcus Melo, aguarda acesso às informações do caso de Jean Paulo Melo para se manifestar. Jean atirou dentro de um condomínio de alto padrão no bairro Rodeio, em Mogi das Cruzes, neste sábado (16) e atingiu uma vizinha. As informações da defesa foram dadas ao G1.
Segundo o advogado Denis do Nascimento, o suspeito está internado em um hospital e passa por cirurgia após sofrer um ferimento no braço. De acordo com a defesa, ainda não há detalhes sobre como o ferimento aconteceu.
O advogado informou ainda que aguarda a finalização do flagrante pela polícia para acompanhar os próximos procedimentos do caso, entre eles a audiência de custódia.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Jean foi autuado por tentativa de homicídio e permanece internado sob escolta policial. Ele será ouvido quando tiver alta.
Caso
O irmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, atirou dentro de um condomínio de alto padrão no bairro Rodeio, em Mogi das Cruzes, neste sábado (16). Segundo a polícia, Jean Paulo Melo disparou contra um segurança do local e atingiu uma vizinha.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito atirou diversas vezes dentro da casa onde mora com uma pistola calibre 380. O homem foi imobilizado pelas equipes da Polícia Militar, do grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).
Uma vizinha foi atingida na perna e na barriga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo.
Além da Polícia Militar, o Corpo de bombeiros também acompanhou a ocorrência.