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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Polícia

Delegacia da Mulher de Mogi passa a 24h; Suzano está na espera

Secretaria de Segurança do Estado confirmou funcionamento para ampliar atendimento

16 setembro 2026 - 17h56Por de Mogi
DELEGACIA DA MULHER DE MOGI Agora funciona 24 horas na cidade DELEGACIA DA MULHER DE MOGI Agora funciona 24 horas na cidade - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes funciona 24 horas por dia desde agosto deste ano.

As demais DDMs da região, inclusive, Suzano vivem a expectativa de receber a mesma extensão no funcionamento.

Segundo a SSP, a ampliação do atendimento representa um reforço na rede de proteção às mulheres do Alto Tietê. “A unidade funciona em nova sede, estruturada para oferecer um ambiente mais acolhedor e adequado às mulheres atendidas”.

Nesta quinta-feira (17), haverá uma visita técnica da prefeita Mara Bertaiolli à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para acompanhar o funcionamento do atendimento na unidade. 

A visita marcará a oficialização do novo serviço, que amplia a proteção e o acolhimento às mulheres vítimas de violência no município. 