Delegacia da Mulher de Mogi passa a 24h; Suzano está na espera

A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes funciona 24 horas por dia desde agosto deste ano.

As demais DDMs da região, inclusive, Suzano vivem a expectativa de receber a mesma extensão no funcionamento.

Segundo a SSP, a ampliação do atendimento representa um reforço na rede de proteção às mulheres do Alto Tietê. “A unidade funciona em nova sede, estruturada para oferecer um ambiente mais acolhedor e adequado às mulheres atendidas”.

Nesta quinta-feira (17), haverá uma visita técnica da prefeita Mara Bertaiolli à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para acompanhar o funcionamento do atendimento na unidade.

A visita marcará a oficialização do novo serviço, que amplia a proteção e o acolhimento às mulheres vítimas de violência no município.