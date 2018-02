Mogi-Bertioga continua interditada após queda de barreira nos km 82,87 e 88

Atualizado às 15h28

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, continua interditada, nos dois sentidos, Mogi das Cruzes e litoral. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atualizou que a informação divulgada sobre a liberação de uma pista sentido litoral, no quilômetro 88, era, na realidade, para que motoristas ilhados pudessem descer sentigo Bertioga.

O DER frisou que equipes ficarão na via, até que possam liberá-la completamente para o tráfego de veículos. Os deslizamentos ocorreram durante a madrugada desta sexta-feira (16). A maioria foi em Bertioga, porém, um dos bloqueios de terra é no trecho de Biritiba Ussú. Os registros foram nos quilômetros 82, 87 e 88. Segundo o DER, a movimentação de terra foi provocada pelo volume das chuvas na região. Além disso, o órgão reforçou que "máquinas seguem trabalhando desde a madrugada para a remoção do material depositado na pista após a queda de barreira", disse nota enviada à reportagem.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) e viaturas das Unidades Básicas de Atendimento permanecem no local para auxílio aos motoristas, que ficaram presos na rodovia. Inclusive, o helicóptero Águia da PM chegou a pousar na pista para distribuir água.

Ao longo da Mogi-Bertioga, painéis avisam sobre as interdições. Para ter acesso a Guarujá e Bertioga, os motoristas deverão seguir pela Rodovia dos Imigrantes, ou a Via Anchieta. Já o desvio do tráfego no sentido São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba deve ser realizado pelas Rodovia Tamoios (SP-99) e Oswaldo Cruz (SP-125).