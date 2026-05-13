Ação da PM apreende motores de moto, veículos e arma de fogo em Arujá

Um adolescente foi apreendido, um homem preso e veículos, motores e uma arma de fogo foram encontrados em uma oficina, nesta terça-feira (12), na Avenida Railda Alves de Oliveira, em Arujá. Segundo a Polícia Militar, o local é suspeito de funcionar como desmanche de motocicletas.

Na data, os policiais seguiram até o endereço e perceberam que a porta da oficina estava parcialmente aberta, além de haver movimentação suspeita no interior do imóvel. Ainda de acordo com a PM, os agentes realizaram abordagem verbal e cinco pessoas fugiram correndo. Um adolescente foi alcançado e detido no local, enquanto os outros conseguiram escapar inicialmente.

Durante a vistoria no local, os policiais encontraram uma motocicleta parcialmente desmontada e uma placa pertencente a um veículo com registro de roubo, feito no mesmo dia, na Rodovia Presidente Dutra.

Também foi localizada outras duas motos, uma com a placa adulterada com fita isolante, alterando a identificação original do veículo, e outra que também apresentava sinais de adulteração nas numerações do chassi e do motor.

Nos fundos da oficina, os policiais encontraram ainda dois motores de motocicletas com as numerações suprimidas. Em uma gaveta da bancada, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada e duas munições intactas.

Enquanto a ocorrência era atendida, um homem se apresentou como responsável pela oficina. Segundo a PM, ele foi reconhecido pelos policiais como um dos indivíduos que haviam fugido anteriormente e acabou preso no local.

Os envolvidos foram encaminhados ao Distrito Policial de Arujá, onde o caso foi registrado como receptação, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.