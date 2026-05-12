GCM prende suspeito de tráfico e apreende 432 porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva de Motocicletas (Romo), realizou a prisão de um suspeito de tráfico de entorpecentes nesta segunda-feira (11/05). A ação ocorreu durante patrulhamento no bairro Miguel Badra, com início às 11h55, e resultou também na apreensão de dinheiro e drogas.

No final da manhã, a equipe passava pela rua Cento e Quarenta e Nove quando percebeu um homem correndo. Após um breve acompanhamento, os agentes conseguiram alcançá-lo e questioná-lo sobre a fuga.

Na bolsa que ele carregava, os agentes encontraram 139 porções de crack, 76 de cocaína e 199 de maconha, 18 frascos de lança-perfume e R$ 70. No total, as drogas somavam 465 gramas e 1,8 litro.

Ao ser questionado sobre as evidências, o suspeito confessou que estava vendendo as substâncias. Diante da confissão, o indivíduo e os objetos apreendidos foram levados pelos agentes para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde ficaram à disposição da justiça.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano Francisco Balbino, destacou a importância dos patrulhamentos para remover entorpecentes das ruas e garantir a prisão dos traficantes. “A captura do suspeito e a apreensão das substâncias são resultado do esforço constante de nossos agentes para combater o tráfico e tornar as ruas mais seguras”, declarou.