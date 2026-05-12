Adolescente morre em unidade de acolhimento em Poá

Uma adolescente de 13 anos morreu na madrugada desta terça-feira (12) em um espaço de acolhimento da organização Aldeias Infantis SOS, em Poá. Segundo a entidade, a jovem havia ingressado no serviço na última quinta-feira (7), apresentando um quadro de deficiência múltipla grave e delicado estado de saúde.

A Aldeias Infantis SOS informou que lamenta profundamente o ocorrido e todas as providências legais foram adotadas e que está colaborando integralmente com as autoridades competentes. O Comitê Nacional de Salvaguarda, setor que adota práticas e cuidados para prevenção de risco aos participantes, instaurou o procedimento interno padrão para acompanhamento do caso.

Desde a chegada da jovem ao serviço, a equipe da Organização realizou os encaminhamentos necessários junto à rede de saúde responsável pelo acompanhamento da adolescente. Ainda de acordo com a entidade, no dia seguinte à entrada dela, nesta sexta-feira (8), a jovem passou por atendimento domiciliar, quando foram reforçadas as recomendações de monitoramento e acionamento imediato do SAMU em caso de agravamento.

Já nesta madrugada, diante da piora do quadro clínico, a equipe da Aldeias Infantis SOS acionou imediatamente o SAMU, que constatou o óbito no local.

A Organização afirmou que presta apoio às equipes internas diretamente impactadas pela ocorrência e permanece à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e atualizar as informações conforme o andamento dos fatos.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Poá para mais detalhes, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.