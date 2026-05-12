Ex-companheiro agride mulher e leva filho do casal em Mogi

Um homem agrediu a ex-companheira com socos e chutes, nesta última sexta-feira (9), no bairro Real Park Mogi, em Mogi das Cruzes. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) nesta segunda-feira (11).

A vítima relatou que, na data do ocorrido, o ex-companheiro foi até sua residência e a atacou. As agressões causaram cortes profundos que precisaram de sutura médica. A mulher afirmou que foi socorrida por uma amiga e pela Polícia Militar, sendo encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes.

Conforme o relato, enquanto ela estava desacordada, o suspeito teria levado o filho do casal, de seis anos, sem autorização. A criança foi devolvida posteriormente e contou que o pai mandou que ele não chamasse a polícia, sob ameaça de morte.

O homem e a mulher foram casados por cinco anos e estão separados há cerca de um ano. Após o término, conforme a denúncia, o homem passou a apresentar comportamento mais agressivo e não aceitava o fim da relação.

A vítima informou à polícia que teme por sua integridade física e pela própria vida e, por isso, solicitou medidas protetivas de urgência. Ainda, foi informado que já existem boletins de ocorrência anteriores e uma medida protetiva em vigor, que estaria sendo descumprida frequentemente pelo investigado.

O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva e tentativa de feminicídio. A mulher foi orientada a realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil.