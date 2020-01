Dois são presos após roubo a posto de combustível na Rua Dr. Prudente de Moraes

Dois homens foram presos após roubarem um posto de gasolina, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na sexta-feira à noite, 24, em Suzano. Uma parte do dinheiro roubado foi recuperada e uma pistola falsa apreendida durante a ação.

O primeiro indivíduo foi detido por frentistas do posto. Quando policiais chegaram ao local, o homem tentou resistir à prisão. Com ele, foi encontrado uma pistola falsa e R$ 93. No total, foram roubados R$ 221 do posto de combustível.

De acordo com a polícia, o segundo ladrão fugiu sentido ao Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. As buscas foram reforçadas na região e o indivíduo foi capturado na Rua Dolores de Aquino. Nenhum item ilícito foi localizado com o suspeito.

Os homens foram levados à Delegacia Central de Suzano e reconhecidos. De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi autuada em flagrante por roubo a estabelecimento comercial.