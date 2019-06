Durante a Operação Copa América, PRF prende mulher por tráfico de drogas

Durante a Operação Copa América, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher, na noite de segunda-feira (17), por tráfico de drogas em Santa Isabel. Com ela, foram apreendidos dois tabletes de crack, um tablete de cocaína e um outro tipo de droga. Caso foi registrado na Delegacia de Arujá.

Caso

De acordo com a PRF, uma equipe realizava fiscalização de combate ao crime pelo quilômetro 183 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de Santa Isabel, quando deu sinal de parada à um veículo Fiat Idea com apenas uma ocupante, de 34 anos. A suspeita informou ser devota de Nossa Senhora Aparecida e que seguia para Aparecida, em São Paulo, para visitar o santuário. No entanto, não soube dizer o motivo de viajar tarde da noite e nem onde se hospedaria. Além disso, também não soube falar em nome de quem estaria o veículo.

Desconfiados, os PRFs realizaram busca no interior do veículo e encontraram, sob o banco do passageiro, dois tabletes de crack, um tablete de cocaína e, numa mochila, mais um saco contendo mistura para adicionar a cocaína, substância não divulgada.

A mulher confessou foi contratada para levar as drogas de Cotia para Aparecida. Ela também disse que tinha antecedentes criminais por crime de tráfico, tendo cumprido pena por 3 anos.