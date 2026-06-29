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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Emergência

Equipe da Polícia Militar salva recém-nascido em parada cardiorrespiratória em Mogi

Tanto a mãe quanto o recém-nascido estão fora de perigo e em bom estado de saúde

29 junho 2026 - 12h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Tanto a mãe quanto o recém-nascido estão fora de perigo e em bom estado de saúdeTanto a mãe quanto o recém-nascido estão fora de perigo e em bom estado de saúde - (Foto: Divulgação / PM)

Uma equipe da Polícia Militar salvou, neste sábado (27), um recém-nascido em parada cardiorrespiratória na Rua José Pereira, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a corporação, os agentes estavam em deslocamento para atender uma ocorrência quando visualizaram um veículo sinalizando de forma insistente à viatura.

A equipe iniciou o acompanhamento do veículo até uma residência próxima. No local, os policiais foram recepcionados por populares em estado de desespero, os quais informaram que, no interior do imóvel, uma mulher havia acabado de dar à luz e que o recém-nascido estava desfalecido, sem apresentar qualquer reação ou sinais evidentes de respiração.

Em sequência, a equipe entrou na residência e tomou a criança nos braços, constatando a ausência de movimentos respiratórios e de resposta a estímulos. De imediato, foram iniciadas as manobras técnicas de reanimação cardiopulmonar e desobstrução de vias aéreas específicas para recém-nascidos. Após a execução dos procedimentos de primeiros socorros, a criança reagiu positivamente, expelindo a obstrução, voltando a respirar espontaneamente e emitindo o choro vital.

Diante da necessidade de atendimento médico imediato e visando a preservação da vida, a equipe embarcou a parturiente e a recém-nascida na viatura policial, prestando o devido socorro de urgência até a Santa Casa de Mogi das Cruzes. No hospital, após serem submetidas à avaliação e aos cuidados da equipe médica de plantão, foi constatado clinicamente que tanto a mãe quanto o recém-nascido estão fora de perigo e em bom estado de saúde, permanecendo sob observação hospitalar.

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