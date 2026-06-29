Homem é morto a facadas em Mogi

Um homem foi morto a facadas na noite deste sábado (27), no bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes. O corpo foi encontrado em uma área de mata nos fundos de um imóvel após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de homicídio

Segundo a Polícia Civil, testemunhas apontaram um conhecido da vítima como o principal suspeito do homicídio. Conforme os depoimentos, os dois já possuíam desavenças anteriores, que podem estar relacionadas a uma dívida de drogas de aproximadamente R$ 4 mil.

Uma das testemunhas, a namorada do suspeito, afirmou que o companheiro teria dito que matou o homem por ciúmes. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas.

Na data da ocorrência, o homem confrontou o suspeito sobre agressões anteriores que este teria cometido contra a própria namorada. Ele exigiu que o homem saísse da residência, alegando que o imóvel lhe pertencia.

Ainda segundo a testemunha, o homem agiu de forma agressiva, arrancando a fiação da televisão e ameaçando atear fogo na casa, com a namorada do suspeito e seus filhos dentro. Ele também teria desferido um golpe contra uma janela.

A namorada do suspeito golpeou o homem nas costas com um cabo de vassoura. No mesmo instante, o suspeito desferiu uma facada nas costas da vítima. Os dois homens entraram em luta corporal e um dos filhos da mulher, de 11 anos, tentou separar a briga, mas foi atingido por um chute do suspeito.

A testemunha relatou por fim que o homem foi contido pelo suspeito com uma faca no pescoço. Após os gritos dela, o suspeito arrastrou o corpo da vítima para fora e o lançou por um barranco em uma área de mata atrás do imóvel.

Atualmente, o caso está sob investigação pelo Setor de Homicídios (SHPP), tendo sido requisitadas perícias no local e exame necroscópico na vítima. O autor não estava no local e seus dados de qualificação ainda apresentavam divergências no momento da elaboração do relatório.