Estudante é esfaqueado e morto enquanto jogava videogame na casa de amigo

O estudante Lucas de Brito Vieira, de 19 anos, foi esfaqueado e morto enquanto jogava videogame com um amigo, durante a noite dessa terça-feira (18), no Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 21 anos, continua foragido.

Além de matar Vieira, o suspeito esfaqueou o próprio irmão, que tentou salvar o amigo. A hipótese levantada pela polícia é a de que o assassino estava sob efeito de narcóticos, quando atacou o estudante.

Vieira chegou a ser socorrido com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi esfaqueado sete vezes. Todos os golpes em regiões vitais como tórax, rosto e cabeça.

Depoimentos

A polícia ouviu as pessoas que estavam no imóvel no momento do crime. O primeiro a dar depoimento foi o amigo de Vieira. Segundo ele, o irmão foi até a cozinha, pegou uma faca e a escondeu. Quando chegou no quarto, esfaqueou o estudante várias vezes. Neste momento, o rapaz interveio e também foi ferido. Em seguida, o suspeito fugiu. A mãe do acusado, porém, não presenciou a cena. No boletim, ela frisa que somente socorreu Vieira e, depois, soube o que houve.

A última pessoa a ser ouvida foi a mãe de Vieira. Emocionada, ela disse que o filho nunca teve problemas com ninguém. Disse também que o rapaz a avisou que iria jogar videogame na casa do amigo, a qual cultiva a amizade há anos.

O caso segue sob investigação. Qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito pode ser passada por meio do Disque-Denúncia: 181 ou 190.