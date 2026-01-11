Estupros caem 27,2% em novembro com 48 casos na região

O número de estupros no Alto Tietê caiu 27,2% em novembro de 2025, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram registrados 48 casos no penúltimo mês do ano passado. No mesmo mês de 2024, foram 66 crimes deste tipo.

Os estupros caíram em cinco cidades da região. Três municípios viram seus números crescerem e outras duas tiveram os registros iguais. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Queda

A cidade que registrou a menor queda foi Biritiba Mirim, que viu seus casos saírem de três para um, o que representa uma variação de 66,6%. Em Itaquá, a diferença foi de 52,9%, já que os estupros caíram de 17 para oito.

Salesópolis e Suzano tiveram a mesma variação: 50%. A primeira cidade viu os casos saírem de dois para um. Na segunda, a queda foi de 10 para cinco. Mogi teve a menor diminuição: 20%, saindo de 25 estupros em 2024 para 20 em 2025.

Aumento

Três cidades registraram aumento nos casos de estupro entre um período e outro. O maior crescimento foi em Arujá, que saltou de um para três. Em Santa Isabel, o aumento foi de 100%, saindo de um para dois. Em Ferraz, os casos saíram de três para quatro, o que representa uma variação de 33,3%.

Igualdade

As cidades de Guararema e Poá mantiveram os números nos dois períodos. A primeira teve um caso nos dois meses, enquanto a segunda registrou três estupros nos períodos.

