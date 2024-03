Ex-namorado incendeia apartamento e tem 40% do corpo queimado

Um homem é suspeito de atear fogo no apartamento da ex-companheira, no Jardim Nova América, em Suzano. Vítima e crianças conseguiram fugir do local sem ferimentos graves. Suspeito teve 40% do corpo queimado em incêndio.

O caso ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira (11). O ex-companheiro invadiu o apartamento, armado com um facão e agrediu a vítima. Em seguida, jogou gasolina no imóvel e ateou fogo permanecendo no local.

A mulher ligou para a polícia informando que estava sendo vítima de violência doméstica. Ela e os filhos conseguiram fugir do local.

Vizinhos do apartamento contiveram o fogo, antes do Corpo de Bombeiro chegar. O ex-companheiro foi resgatado por equipes em estado grave, teve 40% do corpo queimado.

Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, onde permanece internado com escolta policial.