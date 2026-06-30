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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Acidente

Falha elétrica provoca explosão e afeta circulação dos trens da Linha 11-Coral da CPTM

Segundo a companhia os trens circularam em via única entre as estações Jundiapeba e Calmon Viana por cerca de duas horas

30 junho 2026 - 09h15Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Falha elétrica provoca explosão e afeta circulação dos trens da Linha 11-Coral da CPTMFalha elétrica provoca explosão e afeta circulação dos trens da Linha 11-Coral da CPTM - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma falha elétrica provocou uma explosão na fiação da rede aérea da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na noite deste domingo (28), na região de Calmon Viana, em Poá. Segundo a companhia, a situação afetou a circulação dos trens entre as estações, mas já está normalizado.

Em nota, a CPTM afirmou que, entre 18h40 e 20h18, os trens circularam em via única entre as estações Jundiapeba e Calmon Viana, devido à falha na rede aérea de energia. Esse sistema realiza a alimentação elétrica dos trens.

A operação chegou a ficar interrompida entre as estações Suzano e Calmon Viana e os ônibus do sistema Paese foram acionados para atender o trecho. Os passageiros foram orientados a seguir viagem no sistema pela Linha 12-Safira, na estação Calmon Viana.

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