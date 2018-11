Falso sequestro: polícia prende dois após tentativa de golpe a policial civil

Golpes pelo telefone, principalmente o do falso sequestro, dificilmente tem um desfecho positivo. A maior parte das vezes, com medo, as vítimas depositam economias guardadas há anos. Desta vez, porém, dois bandidos foram presos, em Itaquaquecetuba, após marcarem encontro para recolher o dinheiro do resgate. A ação aconteceu nessa quarta-feira. De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, a investigação continuará para desarticular a quadrilha.

Os bandidos foram presos próximo a um motel, na Estrada de Santa Isabel, no Jardim Itapuã. Quanto à tentativa de golpe, a dupla não quis revelar detalhes. Disse apenas que se manifestaria na Justiça. Mesmo assim, a polícia deve continuar investigando o caso para tentar identificar outros criminosos.

"O que eles não contavam é que a vítima era um policial civil. Foi montado todo um esquema para capturá-los", explicou Amoroso.

O delegado deu detalhes sobre o caso. Segundo ele, o policial se assustou ao atender a ligação relatando o sequestro de um filho. "Em um primeiro momento, ele se espantou. Mas, outro policial, que trabalha com ele, o acalmou. Foi aí que eles prepararam a ação para prendê-los", finalizou.

Agora, os bandidos responderão por tentativa de extorsão e associação criminosa.