Filha ataca o pai após discussão familiar e é presa em Mogi

Uma mulher foi presa suspeita de agredir o pai, na madrugada deste domingo (12), após uma discussão familiar no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, as equipes foram acionadas por volta da 1h30 para atender uma ocorrência de agressão entre familiares.

No local, o homem informou aos policiais que a filha o atacou na cabeça dele com um objeto semelhante a um copo e, em seguida, desferiu golpes de faca, causando ferimentos na região próxima ao olho esquerdo e em uma das mãos. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio, onde recebeu atendimento médico.

Já a mulher afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que o pai avançou contra ela com a intenção de agredi-la. Segundo o depoimento, ela utilizou objetos que estavam ao alcance para impedir a suposta agressão.

Ambos foram levados à Delegacia de Polícia. Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão registrou o caso como tentativa de homicídio. A vítima foi ouvida e liberada, enquanto a suspeita permaneceu à disposição da Justiça.