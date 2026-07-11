Homem é preso em Arujá suspeito de falsidade ideológica

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (11), em Arujá, suspeito de tentativa de estelionato e falsidade ideológica e uso de documento falso. Seu 'comparsa' conseguiu fugir do local.

Segundo a Polícia Militar, a dupla tentava aplicar um golpe em uma concessionária de carros da região. Os dois estiveram na agência um dia antes para tentar realizar um financiamento com uma identidade falsa, e não tiveram êxito no crime. Retornaram nesta manhã para tentar dar continuidade, quando um dos funcionários do local chamou a polícia.

Ambos tentaram fugir do local. Porém a polícia militar chegou há tempo e efetuou a prisão de um deles ali mesmo. Durante uma busca na região, os militares encontraram o carro utilizado pela dupla, que continha uma réplica de arma de fogo, um distintivo semelhante ao da polícia civil e um crachá de técnico de enfermagem que continha a foto do suspeito que fugiu do local.

A PM encaminhou o suspeito apreendido no local para a delegacia da cidade, juntamente do veículo e os objetos encontrados. O homem foi preso por falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de estelionato.