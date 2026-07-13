Motorista sem CNH dirige bêbado e atinge motociclista em Mogi

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bateu com o carro contra uma moto e feriu o motociclista enquanto dirigia bêbado, neste sábado (11), na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes. O suspeito afirmou que amigos retiraram o veículo do local após a colisão pois ele havia ingerido bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Militar, no local, o motociclista apresentava escoriações leves na perna direita e informou que estava conduzindo a moto envolvida no acidente. A documentação da motocicleta e do condutor estava regular.

Todas as partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 3 mil. Após o pagamento e a adoção das medidas de polícia judiciária, o motorista foi liberado.