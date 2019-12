Cidades do Alto Tietê terão reforço de 90 novos policiais militares no fim de ano

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

As cidades do Alto Tietê terão um importante reforço para o fim de ano. Ao todo, 90 soldados em formação irão ajudar no patrulhamento ostensivo. Desses, 60 vão auxiliar nas cidades de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Outros 20 irão ser distribuídos para os municípios atendidos pelo 17° Batalhão - Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.

A previsão é de que esse reforço começe a atuar em breve. Os soldados vão participar de patrulhas em áreas de grande movimento, como centros comerciais. Há ainda a possibilidade de ampliar o efetivo de alguma cidade, em razão de algum evento específico ou demanda na qual surgir.

O 35° Batalhão é o único a não receber soldados em formação, uma vez que ainda não dispõem de espaço físico para receber escola de formação. Conforme divulgado pelo DS, a cidade deve receber no próximo ano um novo batalhão, com mais espaço físico e um estande de tiro para treinamento.

NOVAS VIATURAS

Além do reforço físico, com soldados em formação, a região deve receber nas próximas semanas 39 novas viaturas. A frota compreende carros do mdeolo GM/Spin e VW Gol, além de motocicletas Honda/XRE. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os grupamentos de Bombeiros da região não devem receber nenhum novo veículo.

Estado

Do total de viaturas entregues para todo o Estado, 1.806 foram adquiridas por meio de licitação que totalizou um investimento de R$ 86,8 milhões. As outras 14 viaturas são caminhões destinados ao Corpo de Bombeiros para auxiliar nos trabalhos de resgate e combate a incêndios. Destes, 12 são auto bomba e somaram um investimento de R$ 7 milhões, feito pela SSP.

Não é a primeira vez no ano que a PM conta com um reforço deste nível. Anteriormente, a instituição recebeu 1.888 veículos, sendo 62 para o Corpo de Bombeiros, por meio de um investimento de R$ 137 milhões. Além disso, 152 carros foram entregues pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) à Polícia Militar Ambiental pelo valor de R$ 16,8 milhões.