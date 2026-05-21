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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Polícia

Caminhão roubado avaliado em mais de R$ 608 mil é encontrado em Guararema

Nenhum suspeito foi encontrado no local

21 maio 2026 - 10h06Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caminhão roubado avaliado em mais de R$ 608 mil é encontrado em GuararemaCaminhão roubado avaliado em mais de R$ 608 mil é encontrado em Guararema - (Foto: Divulgação)

Um caminhão roubado avaliado em mais de R$ 608 mil foi localizado, na tarde da última terça-feira (19), na Estrada Francisco Freire Martin, em Guararema. A ação foi realizada pela Polícia Militar e nenhum suspeito foi encontrado no local.

Segundo a PM, a ocorrência começou por volta das 16h30, após uma empresa de rastreamento informar que o sinal do veículo indicava movimentação na região de Biritiba Mirim. Durante as buscas, os policiais seguiram até a Estrada Francisco Freire Martins, em Guararema, onde localizaram o caminhão estacionado em uma via sem saída.

O veículo estava com placas de outro caminhão e foi identificado por meio do chassi e da numeração dos vidros. Conforme o boletim de ocorrência, a chave permanecia no contato, partes do painel haviam sido desmontadas, o banco do passageiro tinha sido retirado e diversas peças estavam armazenadas no compartimento da carroceria.

Equipes da Força Tática e do subárea III realizaram buscas pelas imediações, mas ninguém foi localizado. 

A área foi preservada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia no caminhão.
Após os procedimentos periciais, o veículo foi encaminhado ao Distrito Policial de Guararema. O caso foi registrado como localização e apreensão de veículo, além da apreensão das placas adulteradas.