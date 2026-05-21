GCM realiza 'Operação Visibilidade' em pontos estratégicos de Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, está promovendo a “Operação Visibilidade”, iniciativa que visa reduzir os índices criminais e reforçar a sensação de segurança da população em toda a cidade.

Coordenada pela Guarda Civil Municipal (GCM), a ação concentra equipes em pontos estratégicos dos bairros Jardim Colorado, Cidade Boa Vista e Jardim Dona Benta, localidades que registram intenso fluxo de pedestres e veículos.

A operação conta com bases fixas da GCM e patrulhamento ostensivo nas regiões contempladas. A iniciativa tem como foco fortalecer a presença preventiva das forças de segurança, ampliar a capacidade de resposta às ocorrências e garantir maior tranquilidade aos moradores.

As ações já resultaram em importantes ocorrências relacionadas ao combate à criminalidade. Na segunda-feira da última semana (11/05), durante patrulhamento no bairro Cidade Miguel Badra, agentes apreenderam 465 gramas de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, além de 1,8 litro de lança-perfume.

Outra ocorrência de destaque foi registrada na segunda-feira (18/05), por volta das 21h30, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). A ação resultou na prisão de um homem envolvido no roubo de uma retroescavadeira e na retenção de uma vítima em uma empresa localizada na mesma via.

Além do efetivo nas ruas, a atividade também recebe suporte do sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano”, composto por câmeras instaladas em pontos estratégicos do município e integradas ao trabalho operacional da GCM na prevenção e repressão de crimes.

Na segunda-feira, por exemplo, o sistema auxiliou na captura de mais dois procurados da Justiça. O primeiro deles por dirigir embriagado e sem habilitação, e o segundo condenado por lesão corporal, que foi identificado pelas câmeras e preso pela GCM. Desde a implantação do “Smart Suzano”, há pouco mais de sete meses, já foram registradas 53 prisões com apoio da tecnologia.

O sistema está ligado à Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada em 2019 e vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. O espaço reúne mais de 1,2 mil câmeras distribuídas pela cidade, incluindo equipamentos instalados em todas as escolas municipais e em importantes corredores urbanos de monitoramento.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância estratégica da ação para a redução dos índices criminais. “A ‘Operação Visibilidade’ tem como objetivo ampliar o enfrentamento à criminalidade e garantir mais segurança para a população. A presença da GCM nos bairros transmite confiança aos moradores e contribui diretamente para a prevenção de delitos”, afirmou ele.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração municipal com os investimentos em segurança pública e integração entre as forças policiais. “Temos trabalhado continuamente para fortalecer a atuação entre a GCM, Polícia Militar, Polícia Civil e demais forças de segurança, além de investir em tecnologia e estrutura para proteger a população. O ‘Smart Suzano’, aliado à CSI, representa um importante avanço no enfrentamento à criminalidade e no suporte às operações realizadas diariamente em nossa cidade”, ressaltou.