GCM recupera retroescavadeira roubada e prende suspeito na rodovia Índio Tibiriçá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), recuperou uma retroescavadeira roubada e prendeu um suspeito na noite da última segunda-feira (18/05), durante atendimento de ocorrência na rodovia Índio Tibiriçá, na altura do número 12 mil. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

A ocorrência teve início por volta das 21h30, após um munícipe acionar as autoridades ao desconfiar da situação envolvendo uma máquina retroescavadeira modelo CAT que estava atravessada parcialmente na via, dificultando o tráfego de veículos.

Segundo relato, ele trafegava pela rodovia quando percebeu o maquinário parado em situação incomum. Ao tentar prestar auxílio ao condutor, notou comportamento nervoso e passou a questioná-lo sobre a propriedade da máquina e a empresa responsável pelo equipamento. O indivíduo, entretanto, não soube apresentar informações convincentes, o que motivou o acionamento da equipe.

No local, os agentes realizaram a abordagem e encontraram uma faca na cintura do suspeito. Durante vistoria no interior da retroescavadeira, também foi localizado um aparelho bloqueador de sinal, conhecido popularmente como “jammer”, equipamento frequentemente utilizado em ações criminosas para dificultar rastreamento e comunicação.

Ao ser questionado pelos agentes, o homem confessou participação no roubo da máquina, informando que ele e outros três comparsas haviam invadido uma empresa e rendido o vigilante do local mediante grave ameaça com o uso de um revólver calibre .38. Segundo o relato, após dominarem a vítima, os criminosos subtraíram a retroescavadeira e utilizaram um veículo Ford Fiesta prata para dar apoio à fuga.

Ainda conforme as informações prestadas pelo suspeito, o grupo precisou parar na rodovia para providenciar combustível durante a fuga. Enquanto ele permaneceu junto ao maquinário, os demais envolvidos teriam seguido até um posto de combustíveis próximo. Ao perceberem a aproximação policial, os comparsas fugiram do local.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia Central de Suzano. A autoridade policial de plantão tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante pelos crimes relacionados ao roubo e demais ilícitos constatados durante a ação. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, parabenizou os agentes que atenderam a ocorrência e lembrou que a rápida atuação das equipes foi fundamental para a recuperação do patrimônio e para a prisão do envolvido. “O trabalho desenvolvido pelas equipes da Romu mostra o preparo e a eficiência da nossa GCM, que atua diariamente para garantir mais segurança à população. A pronta resposta nesta ocorrência possibilitou a recuperação do equipamento roubado e a prisão de um dos envolvidos no crime”, afirmou o chefe da pasta.