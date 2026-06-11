Dupla é presa suspeita de matar homem no centro de Mogi

Dois homens foram presos, na noite desta quarta-feira (10), suspeitos de estar envolvidos em um homicídio ocorrido na manhã do mesmo dia, no centro de Mogi das Cruzes. Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), a vítima foi encontrada morta na Avenida Fausta Duarte de Araújo, com diversos ferimentos na cabeça.

Após o acionamento da equipe especializada, os investigadores realizaram o trabalho de análise do local e iniciaram diligências para identificar os responsáveis. Foi feita a identificação de dois suspeitos, que foram localizados e presos ainda na região central da cidade.

Durante as apurações, os investigadores também constataram que os suspeitos agrediram uma segunda vítima, que sofreu lesões no rosto. Ainda conforme a Polícia Civil, um dos detidos confessou participação nas agressões. A motivação do crime, segundo o SHPP, teria sido uma discussão considerada banal envolvendo o desaparecimento de uma panela velha.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado consumado e lesão corporal dolosa. Após os procedimentos de polícia judiciária, eles foram encaminhados para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanecem à disposição da Justiça.