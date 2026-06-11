Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dupla é presa suspeita de matar homem no centro de Mogi

Segundo o SHPP, a motivação do crime teria sido uma discussão envolvendo o desaparecimento de uma panela velha

11 junho 2026 - 10h41Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo o SHPP, a motivação do crime teria sido uma discussão envolvendo o desaparecimento de uma panela velhaSegundo o SHPP, a motivação do crime teria sido uma discussão envolvendo o desaparecimento de uma panela velha - (Foto: Arquivo/DS)

Dois homens foram presos, na noite desta quarta-feira (10), suspeitos de estar envolvidos em um homicídio ocorrido na manhã do mesmo dia, no centro de Mogi das Cruzes. Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), a vítima foi encontrada morta na Avenida Fausta Duarte de Araújo, com diversos ferimentos na cabeça.

Após o acionamento da equipe especializada, os investigadores realizaram o trabalho de análise do local e iniciaram diligências para identificar os responsáveis. Foi feita a identificação de dois suspeitos, que foram localizados e presos ainda na região central da cidade.

Durante as apurações, os investigadores também constataram que os suspeitos agrediram uma segunda vítima, que sofreu lesões no rosto. Ainda conforme a Polícia Civil, um dos detidos confessou participação nas agressões. A motivação do crime, segundo o SHPP, teria sido uma discussão considerada banal envolvendo o desaparecimento de uma panela velha.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado consumado e lesão corporal dolosa. Após os procedimentos de polícia judiciária, eles foram encaminhados para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanecem à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Ferraz prende suspeito armado no Jardim Temporim
Polícia

GCM de Ferraz prende suspeito armado no Jardim Temporim

GCM intensifica patrulhamento no Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi
Polícia

GCM intensifica patrulhamento no Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi

Operação encontra esconderijo com dois carros-fortes, armas e drogas em Arujá
Polícia

Operação encontra esconderijo com dois carros-fortes, armas e drogas em Arujá

Homem é preso em Biritiba suspeito de aplicar golpe durante test drive em Mogi
Polícia

Homem é preso em Biritiba suspeito de aplicar golpe durante test drive em Mogi

PM Rodoviária prende trio e recupera carga hospitalar avaliada em R$ 3 milhões
Polícia

PM Rodoviária prende trio e recupera carga hospitalar avaliada em R$ 3 milhões

GCM de Ferraz autua mais um infrator por descarte irregular de resíduos no Jardim Barão
Polícia

GCM de Ferraz autua mais um infrator por descarte irregular de resíduos no Jardim Barão