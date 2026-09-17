GCM de Arujá realiza mais de mil atendimentos e reforça combate à violência doméstica em 2026

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá registrou 1.095 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica entre janeiro e agosto de 2026. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública refletem o fortalecimento da rede de proteção do município, garantindo o acompanhamento preventivo das vítimas, a fiscalização ostensiva e a rápida resposta das forças de segurança diante de agressões.

Atualmente, o município contabiliza 385 medidas protetivas ativas sob o monitoramento da corporação. As ações contínuas da GCM visam assegurar o cumprimento das determinações judiciais, afastando os agressores do convívio das vítimas e oferecendo suporte e acolhimento contínuo, por meio do trabalho dos agentes da Patrulha Maria da Penha e da própria base de atendimento destinada às mulheres, localizada no Parque Rodrigo Barreto, que foi inaugurada nesta gestão.

O rigor no combate às infrações e a eficiência no patrulhamento resultaram em 11 prisões em flagrante efetuadas pelos agentes de segurança ao longo deste ano. No mesmo período, 177 medidas foram arquivadas após o cumprimento regular dos trâmites legais e o encerramento dos processos pelas autoridades competentes.

O secretário de Segurança Pública de Arujá, Washington Adami, destaca que a atuação ostensiva e o patrulhamento preventivo especializado são fundamentais para romper o ciclo de violência e encorajar as vítimas a buscarem ajuda. A população pode acionar o atendimento emergencial da Guarda Civil Municipal pelos canais oficiais de comunicação da corporação que são o telefone 153 ou pelo aplicativo 153 Cidadão.