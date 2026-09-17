Operação conduzida pela Dise de Mogi atinge núcleo estratégico de organização criminosa em SP

A Operação Vectura Corrupta, conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes, foi deflagrada nesta quinta-feira (17) para desmantelar diferentes núcleos estratégicos de uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro e infiltração de integrantes na política. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Até o momento, nove suspeitos foram presos.

As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande e Cubatão, com apoio do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Segundo a Polícia Civil, a maioria dos alvos exerce função de liderança dentro da facção. Durante as investigações, foram identificados advogados e políticos que integravam a estratégia criminosa.

A ação é um desdobramento da Operação Dercúrio, deflagrada em agosto de 2024 contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Na época, os trabalhos revelaram uma complexa rede de comunicação usada pela facção para manter contato entre integrantes presos e em liberdade, com núcleos denominados “Sintonia Restrita” e “Sintonia dos Gravatas”, além de projetos para lançar integrantes como candidatos nas eleições municipais.

Durante a apuração, também foi descoberto o uso de pelo menos 12 empresas de transporte coletivo de passageiros na capital e no interior, com participação ativa de parte dos investigados. Há indícios de que os negócios eram usados para lavar dinheiro do crime.

A operação segue em andamento e mais detalhes serão divulgados ao término.