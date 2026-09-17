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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Polícia

GCM de Itaquá apreende mais de mil porções de drogas em ações pela cidade

Ocorrências também levaram à prisão de uma pessoa e à recuperação de uma bicicleta elétrica

17 setembro 2026 - 13h41Por da Reportagem Local
GCM de Itaquá apreende mais de mil porções de drogas em ações pela cidadeGCM de Itaquá apreende mais de mil porções de drogas em ações pela cidade - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu 1.128 porções de entorpecentes em ocorrências registradas nesta semana pelo município. O material apreendido reúne 460 porções de crack, 293 de maconha, 283 de cocaína e 92 de drogas k tendo sido registradas no Jardim Maragogipe, Piratininga, Miray, Marengo e Vila Virgínia.

Em uma das ocorrências, a abordagem resultou em flagrante de tráfico, com uma pessoa detida. Durante a ação, os agentes também apreenderam R$ 50 em dinheiro. Em outra ocorrência, uma bicicleta elétrica foi localizada e recuperada. As ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para os procedimentos legais.

Para o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, o resultado é consequência da presença da GCM e da atenção às ocorrências identificadas durante o patrulhamento. "Cada ocorrência tem uma dinâmica diferente, mas todas exigem atenção e resposta rápida dos agentes. O trabalho realizado demonstra a importância de estar presente nos bairros e agir diante de situações que possam estar relacionadas ao tráfico de drogas."

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou que a atuação da GCM também considera as informações recebidas da população. "A segurança se constrói a partir daquilo que os moradores percebem e comunicam. Quando essas informações chegam às nossas equipes, elas ajudam a direcionar o trabalho e a identificar situações que precisam de intervenção. Vamos continuar dando condições para que a GCM esteja cada vez mais preparada para atuar nos bairros."