GCM de Itaquá apreende mais de mil porções de drogas em ações pela cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu 1.128 porções de entorpecentes em ocorrências registradas nesta semana pelo município. O material apreendido reúne 460 porções de crack, 293 de maconha, 283 de cocaína e 92 de drogas k tendo sido registradas no Jardim Maragogipe, Piratininga, Miray, Marengo e Vila Virgínia.



Em uma das ocorrências, a abordagem resultou em flagrante de tráfico, com uma pessoa detida. Durante a ação, os agentes também apreenderam R$ 50 em dinheiro. Em outra ocorrência, uma bicicleta elétrica foi localizada e recuperada. As ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para os procedimentos legais.



Para o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, o resultado é consequência da presença da GCM e da atenção às ocorrências identificadas durante o patrulhamento. "Cada ocorrência tem uma dinâmica diferente, mas todas exigem atenção e resposta rápida dos agentes. O trabalho realizado demonstra a importância de estar presente nos bairros e agir diante de situações que possam estar relacionadas ao tráfico de drogas."



O prefeito Eduardo Boigues ressaltou que a atuação da GCM também considera as informações recebidas da população. "A segurança se constrói a partir daquilo que os moradores percebem e comunicam. Quando essas informações chegam às nossas equipes, elas ajudam a direcionar o trabalho e a identificar situações que precisam de intervenção. Vamos continuar dando condições para que a GCM esteja cada vez mais preparada para atuar nos bairros."