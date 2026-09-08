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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Polícia

Smart Mogi identifica procurado por tráfico e homem é preso no Mercado do Produtor

Homem foi identificado por câmera com reconhecimento facial e preso pela GCM

08 setembro 2026 - 16h41Por de Mogi
O programa Smart Mogi identificou um homem procurado por tráfico de entorpecentes, na manhã deste domingo (06)O programa Smart Mogi identificou um homem procurado por tráfico de entorpecentes, na manhã deste domingo (06) - (Foto: Divulgação/PMMC)

O programa Smart Mogi identificou um homem procurado por tráfico de entorpecentes, na manhã deste domingo (06/09), no Mercado do Produtor. A Guarda Civil Municipal foi imediatamente acionada e prendeu o homem. Ainda durante o final de semana prolongado, a corporação deteve mais dois homens que eram procurados pela Justiça, na Vila Melchizedec e no Jardim Aeroporto III. Além disso, um homem foi preso em flagrante por furto à UPA de Jundiapeba.

Na manhã deste domingo (06/09), as câmeras do programa Smart Mogi localizadas nas proximidades do Mercado do Produtor identificaram um homem procurado por tráfico de drogas. Com o alerta, o Centro de Operações Integradas (COI) acionou a viatura da Guarda Civil Municipal mais próxima, que conseguir realizar a abordagem do suspeito.

Após consulta dos documentos do acusado, foi confirmada a existência de mandado de prisão contra ele, que foi detido. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Após a adoção das providências legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Criado no ano passado, o programa Smart Mogi conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.  O programa já permitiu a captura de quase 200 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro, além de auxiliar no atendimento de ocorrências, prisões em flagrante e investigações criminais.   

Também neste final de semana, dois homens que eram procurados por não pagamento de pensão alimentícia foram presos pela Guarda Civil Municipal, durante patrulhamentos da corporação. Nesta segunda-feira (07/09), a detenção ocorreu na Vila Melchizedec, enquanto no sábado (05/09), a ocorrência foi registrada no Jardim Aeroporto III.

Furto

Já no início da tarde deste sábado (05/09), um homem foi preso após furtar um objeto de metal da UPA de Jundiapeba. A equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento na avenida Presidente Altino Arantes, quando flagrou o suspeito deixando a unidade de saúde correndo.

Ele foi abordado a poucos metros do local e, com ele, foi identificado um objeto metálico escondido em sua cintura. Ele admitiu o furto aos guardas civis municipais e disse que venderia o objeto para conseguir comprar entorpecentes.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Tráfico de entorpecentes

Na tarde desta sexta-feira (04/09), um homem foi preso na Vila Nova União acusado de tráfico de entorpecentes. Com ele, foram encontradas 68 unidades de maconha, correspondente a 718 gramas, R$880,00 em dinheiro trocado e um telefone celular.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, para registro da ocorrência e adoção das providências legais cabíveis. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Serviço

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atende pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia. Em situações de emergência, a população também pode acionar a Polícia Militar pelo 190.