Smart Mogi identifica procurado por tráfico e homem é preso no Mercado do Produtor

O programa Smart Mogi identificou um homem procurado por tráfico de entorpecentes, na manhã deste domingo (06/09), no Mercado do Produtor. A Guarda Civil Municipal foi imediatamente acionada e prendeu o homem. Ainda durante o final de semana prolongado, a corporação deteve mais dois homens que eram procurados pela Justiça, na Vila Melchizedec e no Jardim Aeroporto III. Além disso, um homem foi preso em flagrante por furto à UPA de Jundiapeba.

Na manhã deste domingo (06/09), as câmeras do programa Smart Mogi localizadas nas proximidades do Mercado do Produtor identificaram um homem procurado por tráfico de drogas. Com o alerta, o Centro de Operações Integradas (COI) acionou a viatura da Guarda Civil Municipal mais próxima, que conseguir realizar a abordagem do suspeito.

Após consulta dos documentos do acusado, foi confirmada a existência de mandado de prisão contra ele, que foi detido. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Após a adoção das providências legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Criado no ano passado, o programa Smart Mogi conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento. O programa já permitiu a captura de quase 200 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro, além de auxiliar no atendimento de ocorrências, prisões em flagrante e investigações criminais.

Também neste final de semana, dois homens que eram procurados por não pagamento de pensão alimentícia foram presos pela Guarda Civil Municipal, durante patrulhamentos da corporação. Nesta segunda-feira (07/09), a detenção ocorreu na Vila Melchizedec, enquanto no sábado (05/09), a ocorrência foi registrada no Jardim Aeroporto III.

Furto

Já no início da tarde deste sábado (05/09), um homem foi preso após furtar um objeto de metal da UPA de Jundiapeba. A equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento na avenida Presidente Altino Arantes, quando flagrou o suspeito deixando a unidade de saúde correndo.

Ele foi abordado a poucos metros do local e, com ele, foi identificado um objeto metálico escondido em sua cintura. Ele admitiu o furto aos guardas civis municipais e disse que venderia o objeto para conseguir comprar entorpecentes.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Tráfico de entorpecentes

Na tarde desta sexta-feira (04/09), um homem foi preso na Vila Nova União acusado de tráfico de entorpecentes. Com ele, foram encontradas 68 unidades de maconha, correspondente a 718 gramas, R$880,00 em dinheiro trocado e um telefone celular.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, para registro da ocorrência e adoção das providências legais cabíveis. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Serviço

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atende pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia. Em situações de emergência, a população também pode acionar a Polícia Militar pelo 190.