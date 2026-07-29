Smart Mogi flagra e GCM prende homem procurado pela Justiça por três crimes

A Guarda Civil Municipal prendeu, nesta terça-feira (28/07), um homem que era procurado pela Justiça por crimes de tráfico de entorpecentes, estelionato e resistência, com penas a cumprir somadas de 9 anos e 9 meses de prisão. Ele foi flagrado pelas câmeras de programa Smart Mogi na avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, no Mogi Moderno.

O suspeito foi visto pelo monitoramento caminhando pela avenida com um machado nas mãos. Com isso, a equipe de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI) passou a acompanhar os movimentos do homem, que caminhada pela via, entre os carros.

Equipes da Guarda Civil Municipal que estavam próximas foram encaminhadas para fazer a abordagem e averiguação. Com a conferência dos documentos do suspeito, foi confirmada a existência de mandados de prisão em aberto contra ele.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição para encaminhamento para o sistema prisional.

Criado no ano passado, o programa Smart Mogi conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento. O programa já permitiu a captura de mais de 170 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro, além de auxiliar no atendimento de ocorrências, prisões em flagrante e investigações criminais.

A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.