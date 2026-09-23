Operação Impacto Grande Envergadura deflagrada no Alto Tietê

A Polícia Militar vai deflagrar, às 15h desta quinta-feira (24), a Operação Impacto Grande Envergadura no Alto Tietê. A solenidade de abertura está programada para ocorrer na Avenida Cívica, situada no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes.

A iniciativa contará com a colaboração de aproximadamente 230 policiais militares e 100 viaturas, unindo o efetivo local a diversas unidades especializadas do estado.

Segundo o anúncio divulgado pelo Coronel PM Rodrigo de Oliveira Carneiro, o principal objetivo da mobilização é intensificar o patrulhamento ostensivo em regiões com maiores índices de criminalidade, visando prevenir delitos e garantir a ordem pública. Em caso de condições climáticas adversas, a Revista Operacional poderá ser cancelada, permanecendo mantida a realização da operação e das ações de policiamento previstas.