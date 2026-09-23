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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Polícia

Operação Impacto Grande Envergadura deflagrada no Alto Tietê

Ação contará com cerca de 230 policiais militares e 100 viaturas

23 setembro 2026 - 09h07Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Operação Impacto Grande Envergadura deflagrada no Alto TietêOperação Impacto Grande Envergadura deflagrada no Alto Tietê - (Foto: Yasmin Torres / DS)

A Polícia Militar vai deflagrar, às 15h desta quinta-feira (24), a Operação Impacto Grande Envergadura no Alto Tietê. A solenidade de abertura está programada para ocorrer na Avenida Cívica, situada no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes.

A iniciativa contará com a colaboração de aproximadamente 230 policiais militares e 100 viaturas, unindo o efetivo local a diversas unidades especializadas do estado.

Segundo o anúncio divulgado pelo Coronel PM Rodrigo de Oliveira Carneiro, o principal objetivo da mobilização é intensificar o patrulhamento ostensivo em regiões com maiores índices de criminalidade, visando prevenir delitos e garantir a ordem pública. Em caso de condições climáticas adversas, a Revista Operacional poderá ser cancelada, permanecendo mantida a realização da operação e das ações de policiamento previstas.