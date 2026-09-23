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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Polícia

Homem é preso suspeito de ameaçar a mãe com duas facas em Itaquá

Vítima afirmou que o filho é usuário de drogas e que estava sendo ameaçada por ele

23 setembro 2026 - 09h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso suspeito de ameaçar a mãe com duas facas em ItaquáHomem é preso suspeito de ameaçar a mãe com duas facas em Itaquá - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (21), suspeito de ameaçar a mãe na Vila São Judas Tadeu, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, já havia sido realizado atendimento anterior relacionado ao mesmo caso.

No local, os agentes entraram em contato com o suspeito, que portava duas facas nos bolsos, e com a vítima. De acordo com o relato da mulher, ela estava sendo ameaçada pelo filho dela. Afirmou ainda que o homem é usuário de entorpecentes.

A vítima e as armas apreendidas foram conduzidos à Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O delegado de polícia tomou ciência da ocorrência e adotou as providências de polícia judiciária cabíveis.