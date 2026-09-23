Homem é preso suspeito de ameaçar a mãe com duas facas em Itaquá

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (21), suspeito de ameaçar a mãe na Vila São Judas Tadeu, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, já havia sido realizado atendimento anterior relacionado ao mesmo caso.
No local, os agentes entraram em contato com o suspeito, que portava duas facas nos bolsos, e com a vítima. De acordo com o relato da mulher, ela estava sendo ameaçada pelo filho dela. Afirmou ainda que o homem é usuário de entorpecentes.
A vítima e as armas apreendidas foram conduzidos à Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O delegado de polícia tomou ciência da ocorrência e adotou as providências de polícia judiciária cabíveis.