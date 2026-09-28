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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Polícia

GCM de Ferraz prende homem suspeito de violência doméstica no Centro

Homem foi localizado após denúncia de populares e permaneceu preso em flagrante após atendimento na delegacia

28 setembro 2026 - 12h20Por da Reportagem Local
GCM de Ferraz prende homem suspeito de violência doméstica no CentroGCM de Ferraz prende homem suspeito de violência doméstica no Centro - (Foto: Rafael Vieira)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu, na madrugada desta terça-feira (22), um homem suspeito de agredir e ofender uma mulher em via pública, na região central do município.

A equipe foi acionada por populares que presenciaram a situação e informaram sobre uma possível agressão contra uma mulher. Os agentes se deslocaram imediatamente até o local e localizaram as partes nas proximidades de um posto de combustíveis.

Durante o atendimento, a vítima relatou aos GCMs que possuía uma medida protetiva contra o suspeito e que teria sido abordada após deixar a estação ferroviária. Segundo o relato apresentado à equipe, ela teria sofrido ofensas verbais e agressões físicas.

Diante da situação, a vítima e o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Após o atendimento da ocorrência pela autoridade policial, o homem permaneceu preso e foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e injúria, sendo encaminhado para apresentação em audiência de custódia.

A ocorrência destaca a importância do acionamento imediato das forças de segurança em situações de violência doméstica, especialmente nos casos que envolvem medidas protetivas. A atuação rápida das equipes contribui para o atendimento às vítimas e para a adoção das providências previstas em lei.

A GCM de Ferraz de Vasconcelos mantém atuação preventiva e ostensiva 24 horas por dia, todos os dias da semana, em diferentes regiões do município. Entre as frentes de trabalho está o atendimento a ocorrências relacionadas à violência doméstica e a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo as ações do Programa Guardiã Maria da Penha.

Em emergências, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.

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