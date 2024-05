GCM de Itaquá prende foragido que não voltou de saída temporária

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba prendeu, na terça-feira (28), um foragido da justiça no bairro Jardim Nascente. O homem, de 38 anos, saiu do sistema prisional há três meses e não retornou do benefício de saída temporária. O caso foi registrado na Delegacia Central.



De acordo com o registro, as equipes estavam em operação com rondas preventivas na comunidade macieiras quando identificaram um suspeito correndo da viatura. Em rápida perseguição, o mesmo foi alcançado.



Durante abordagem, foi constatado que o indivíduo possuía uma série de passagens, incluindo roubo e tráfico de entorpecentes. Em seguida, os agentes o direcionaram para a delegacia.



"Prevenção se faz pela presença. As nossas equipes rondam diariamente os bairros com o objetivo de garantir a segurança da população", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



"Nossa GCM é forte e combativa, está treinada para lidar com diferentes situações e hoje isso ficou mais uma vez evidente. Quando fortalecemos as forças de segurança do município, estamos reforçando a segurança da cidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.