GCM de Itaquá prende suspeito de invadir e furtar igreja na Vila Zeferina

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, na madrugada desta terça-feira (21), um homem suspeito de furtar uma igreja na Vila Zeferina. O flagrante aconteceu após denúncia via Centro de Comunicações e foram recuperados R$ 467.

Segundo os agentes, por volta das 3h da manhã, o indivíduo invadiu o estabelecimento pelos fundos e utilizou uma escada e uma enxada para quebrar o cadeado que dá acesso ao cofre onde ficam guardados os dízimos dos fiéis.

No local, de acordo com o registro, a equipe observou uma vasta quantidade de moedas caídas no chão da igreja, mas o suspeito já havia fugido. Ao patrulharem pelas imediações, com o apoio de mais uma guarnição, o suspeito foi encontrado carregando uma sacola com o dinheiro. O mesmo foi conduzido até a Delegacia Central para prestar esclarecimentos à Justiça.

"Mais uma prisão e recuperação de bens foi realizada com êxito, graças à agilidade e técnica dos nossos agentes. O flagrante foi confirmado por meio das imagens das câmeras de segurança cedidas pela igreja e o suspeito permanece preso para responder pela prática do furto qualificado", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

"A nossa cidade tem lei e agora é muito mais segura para toda a população. O crime organizado em Itaquaquecetuba não tem vez. É de extrema importância que os moradores continuem denunciando", completou o prefeito Eduardo Boigues.

A GCM atende pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108 e agora conta também pelos números (11) 4753-1421 e (11) 4642-4659.