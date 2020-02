GCM de Mogi prende foragido da Justiça na região central

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, no início da tarde de ontem, um homem que era procurado pela Justiça. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na rua Doutor Ricardo Vilela, no Centro. No local, também foi encontrado um alicate que o homem usaria para tentar furtar uma bicicleta.

Os guardas municipais foram acionados por uma pessoa que passava pela região central, dando conta que um homem tentara furtar a bicicleta de uma moça. O suspeito foi localizado no interior do banheiro de um estabelecimento comercial. No banheiro do local, foi encontrado um alicate de corte, que poderia ser utilizado para cometer o delito.

Após checagem da identidade do homem, foi verificado que ele era procurado pela Justiça por ter fugido da Penitenciária de Mongaguá, no litoral paulista. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e, após registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Patrulha Maria da Penha

Já na segunda-feira (24/02), a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve um homem acusado de desrespeitar medida protetiva da ex-companheira que estabelece que ele deve ficar a uma distância de, pelo menos, 500 metros da mulher. O caso aconteceu no Jardim Piatã.

A guarnição já vinha acompanhando a vítima e foi acionada pelo telefone celular específico da Patrulha Maria da Penha. A mulher relatou que o ex-companheiro havia a procurado em seu local de trabalho, dizendo que queria conversar sobre a compra de material escolar para a filha do casal. Ele teria, inclusive, solicitado a ela que entrasse em seu carro.