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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Polícia

GCM de Mogi prende homem por tráfico e apreende mais de 1,7 mil porções de entorpecentes

Apreensão totalizou 2,6 quilos de entorpecentes e aconteceu na tarde deste domingo, no Jardim Planalto

28 setembro 2026 - 14h46Por de Mogi
Apreensão totalizou 2,6 quilos de entorpecentes e aconteceu na tarde deste domingo, no Jardim PlanaltApreensão totalizou 2,6 quilos de entorpecentes e aconteceu na tarde deste domingo, no Jardim Planalt - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu um homem acusado de tráfico de entorpecentes e apreendeu 1.751 porções de drogas, totalizando 2,6 quilos. O flagrante ocorreu no final da tarde deste domingo (27/09), na rua Camboatã, no Jardim Planalto.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento preventivo no bairro, quando avistou um homem em atitude suspeita em um terreno com vegetação. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Com ele, foi encontrada uma mochila com entorpecentes e R$ 94,00 em dinheiro. Ele admitiu que estava vendendo as drogas.

O Canil da Guarda Civil Municipal prestou apoio à ocorrência e, após verificação no local com o cão Raio, foram descobertas outras sacolas com entorpecentes no mesmo terreno. Ao todo, foram apreendidas 571 porções de maconha, 647 porções de crack e 533 porções de cocaína.

Vila Natal

Já na tarde deste sábado (26/09), um homem foi preso na Vila Natal, acusado de tráfico de entorpecentes e receptação, além de possuir um mandado de prisão em aberto. A ocorrência aconteceu na rua dos Vicentinos.

Ao passar pela viatura da Guarda Civil Municipal, o suspeito foi flagrado pelos agentes tentando esconder algo embaixo do banco. A equipe passou a acompanhar o veículo e, após consulta à placa junto ao sistema do Centro de Operações Integradas (COI), foi verificado que o automóvel possuía queixa de furto.

O homem foi abordado e, no carro, foram localizadas 31 unidades de entorpecentes, entre maconha e cocaína, R$ 10,00 em dinheiro e um celular. Os guardas civis municipais também fizeram consulta à documentação do suspeito e foi verificada a existência de um mandado de prisão contra ele.

O homem, o veículo e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Localização de veículo

No início da noite deste domingo (26/09), a Guarda Civil Municipal localizou um veículo na estrada Taquarussu, no distrito de Quatinga. Uma equipe da Patrulha Rural verificou um veículo estacionando de forma estranha, em local ermo, com a porta do motorista e o capô abertos. 

A equipe fez consulta do emplacamento pelo sistema do COI e foi verificado que o veículo havia sido furtado em Suzano. No momento da localização, o automóvel estava sem a bateria.

Após contato com o proprietário, o veículo foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Com a realização das providências burocráticas necessárias, o automóvel foi devolvido.

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atende a população pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas, que funciona 24 horas por dia. 

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