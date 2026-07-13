GCM de Itaquá estoura casa-bomba e apreende mais de 8 mil entorpecentes durante o feriado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, realizou entre terça-feira (7) e domingo (2) a Operação Feriado Seguro, intensificando o patrulhamento preventivo e o combate ao tráfico de drogas. As ações resultaram na apreensão de 8.050 entorpecentes, além de munições, dinheiro, celulares e materiais utilizados na contabilidade do tráfico.

Na terça (7), os agentes descobriram uma casa utilizada para o armazenamento de drogas na Vila São Judas Tadeu. No imóvel foram apreendidas mil porções de cocaína, mil pedras de crack, 800 unidades de skank, 600 porções de haxixe e 200 unidades de droga k, totalizando 3,6 mil entorpecentes. Também foram encontrados R$ 635, seis munições e anotações do controle financeiro da atividade criminosa.

Ainda durante o patrulhamento, uma denúncia anônima levou as equipes até uma segunda casa abandonada, localizada no limite entre Itaquá e Poá. No local, os guardas localizaram um fundo falso onde estavam escondidas 1.541 porções de entorpecentes, entre K9, crack, cocaína, haxixe e lança-perfume. "Temos uma GCM ativa e constante na cidade. Os resultados mostram que estamos no caminho certo, retirando drogas das ruas, combatendo o crime organizado e garantindo mais segurança para quem vive em Itaquá", destacou o prefeito Eduardo Boigues.

A Operação Feriado Seguro também contou com uma ação noturna intensificada entre quarta (8) e sexta (9), que resultou na apreensão de 2.164 entorpecentes, entre porções de cocaína, crack, maconha, skank e haxixe, além de dois aparelhos celulares e R$ 70. As ocorrências foram registradas na Vila Gepina, Valparaíso, Pedreira, São Judas Tadeu, Maragogipe, Morro Branco, Paineira, Adriane, Roseli, Viviane e Vila Ferreira. O maior volume de drogas foi localizado no Roseli, com 745 drogas, entre cocaína, crack, maconha, skank e haxixe.

Além do combate ao tráfico, a GCM atendeu 148 chamados de perturbação do sossego, reforçando a fiscalização para garantir a ordem pública e a tranquilidade. "O trabalho da Força Azul tem resultado. Essas apreensões representam um grande prejuízo ao tráfico de drogas e demonstram que a GCM atua com firmeza para proteger a população e combater a criminalidade em toda a cidade", afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Central. Em casos de perturbação do sossego ou outras ocorrências, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e (11) 4642-4659.