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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Polícia

Dupla é presa por roubo a casa em itaquá

Foram encontrados dentro de um carro, estando um machucado

14 julho 2026 - 09h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Dupla é presa por roubo a casa em itaquáDupla é presa por roubo a casa em itaquá - (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Dois homens, de 32 e 28 anos, foram presos em flagrante por roubo na noite de segunda-feira (13), na Rua Comerciários, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, os criminosos são suspeitos de invadir uma casa e fizeram uma família de refém.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, enquanto a família era detida por alguns suspeitos, outros criminosos realizavam o roubo. Eram cerca de seis suspeitos. Eles levaram diversos bens e ainda fizeram transferências bancárias por meio dos celulares das vítimas.

Durante as investigações, dois dos suspeitos foram localizados dentro de um veículo utilizado para dar apoio ao crime. Um deles estava ferido, então foi encaminhado ao hospital, permanecendo sob escolta policial.

Os homens permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba como roubo, extorsão, localização/apreensão e entrega de veículo e localização/apreensão de veículo.

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