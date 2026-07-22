GCM de Mogi prende suspeito de tráfico e apreende entorpecentes e dinheiro

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes (GCM) prendeu, no final da manhã desta quarta-feira (22), um homem suspeito de tráfico de drogas, na avenida Almerinda Villela Ferreira, no distrito de Braz Cubas. Durante a ocorrência, foram apreendidas 467 porções de entorpecentes, além de R$ 833,70 em dinheiro.

A equipe da Guarda Civil Municipal fazia o patrulhamento pela via, quando avistou dois homens em atitude suspeita. Um deles, conseguiu fugir, mas o outro permaneceu sentado em um sofá, ao lado de duas mochilas.

Com o suspeito, foram encontradas dez porções de crack, nove de cocaína e nove de maconha, além de R$ 243,00 em cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00. Em uma das bolsas, foram achados R$ 500,00 em notas de R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, além de R$ 90,70 em moedas. Nela, também estavam oito unidades de lança-perfume e 144 porções de cocaína.

Já na outra bolsa que estava ao lado do homem, os guardas civis municipais encontraram 149 porções de maconha, 138 porções de crack e dois celulares.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Os entorpecentes e o dinheiro encontrado também foram encaminhados para a autoridade policial e farão parte das investigações.

A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.