Operação Tráfico Zero prende dois homens e apreende 4,4 mil porções de drogas em Itaquá

Dois homens foram presos por tráfico de drogas e 4,4 mil porções de entorpecentes foram apreendidas pela Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba durante a Operação Tráfico Zero. Iniciada na última quinta-feira (16), a operação segue em andamento nesta semana e já apresentou resultados expressivos até segunda (20), permitindo identificar estruturas da organização criminosa que abastecem pontos de venda de entorpecentes.

As ações contam com o apoio integrado das forças de segurança. Na segunda-feira (20), equipes da GCM atuaram em conjunto com a Polícia Civil em diligências realizadas na zona leste da capital paulista, onde foram identificados dois imóveis ligados ao tráfico de drogas. No mesmo dia, no Marengo, um suspeito foi preso após tentar escapar por uma área de mata. Somente nesta etapa da operação, 1.181 porções de drogas foram apreendidas.

Na sexta (17), outro homem foi preso em flagrante por tráfico no Centro. Durante as buscas, os agentes localizaram uma casa-bomba, imóvel utilizado para armazenar e distribuir entorpecentes, em uma comunidade na divisa entre Itaquá e Suzano. A ofensiva terminou com a apreensão de 680 porções de drogas. Já na quinta (16), 2.576 porções de entorpecentes foram retirados das ruas em ações no Maragogipe, Viviane, Vila Ursulina, Jardim Nicea, Tipóia, Monte Belo, Estação, Morro Branco, São Judas Tadeu e Miray.

Para o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, os resultados demonstram a importância da atuação integrada entre as forças policiais. "Ampliar a presença das forças de segurança e intensificar o combate à criminalidade são dois dos nossos objetivos centrais. As prisões efetuadas e a integração com as polícias Civil e Militar refletem a importância do trabalho conjunto."

O prefeito Eduardo Boigues destacou que o volume de drogas apreendidas representa um duro golpe contra o crime organizado. "A quantidade de drogas reflete o esforço que fazemos para combater o tráfico e enfraquecer a atuação do crime em Itaquá. Seguiremos investindo em inteligência, tecnologia e na integração das forças de segurança para garantir tranquilidade e qualidade de vida."