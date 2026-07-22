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Jornal Diário de Suzano - 22/07/2026
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Polícia

PM apreende mais de 3 mil porções de drogas e prende suspeito em Ferraz

Denúncia levou policiais a um imóvel usado para armazenar entorpecentes; homem foi preso em flagrante

22 julho 2026 - 12h17Por da Reportagem Local
PM apreende mais de 3 mil porções de drogas e prende suspeito em Ferraz PM apreende mais de 3 mil porções de drogas e prende suspeito em Ferraz - (Foto: Divulgação PMESP)

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (21), em Ferraz de Vasconcelos. Durante patrulhamento, equipes da Companhia de Ações Especiais de Polícia (CAEP) averiguaram uma denúncia indicando que um imóvel era utilizado para armazenar entorpecentes. No local, o suspeito admitiu que guardava drogas na residência.

Nas buscas, os policiais apreenderam 2.240 porções de cocaína, 766 porções de maconha, 196 porções de crack, além de R$ 84 em dinheiro e um smartphone Samsung. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Ferraz de Vasconcelos, onde o homem permaneceu preso.
 

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