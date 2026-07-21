Operação 'Visibilidade e Saturação' prende homem por tráfico de drogas no Parque Maria Helena

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, na manhã desta terça-feira (21/07), mais uma edição da operação “Visibilidade e Saturação”, reforçando o patrulhamento preventivo e ostensivo em diferentes regiões da cidade. Durante a mobilização, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rua Dr. Albert Fink, no Parque Maria Helena.

A operação também percorreu os bairros Jardim Belém, Jardim Margareth, Vila Amorim e Jardim Monte Cristo, intensificando a presença das equipes em pontos estratégicos previamente definidos pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

A ação contou com o emprego de duas motocicletas da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e três viaturas de quatro rodas, envolvendo equipes do Subcomando, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e do Canil da GCM. O objetivo foi ampliar a presença ostensiva da corporação, realizar abordagens preventivas, fiscalizar veículos e coibir práticas criminosas em regiões que recebem monitoramento constante das forças de segurança.

Durante patrulhamento preventivo pela rua Dr. Albert Fink, os agentes identificaram um indivíduo portando entorpecentes. Questionado pelos guardas, o suspeito teria confessado que estava praticando tráfico. Ainda segundo a corporação, o homem já possuía passagem pelo mesmo tipo de crime.

Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a ocorrência foi apresentada. Com base nas evidências e na confissão do suspeito, foi ratificada a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, permanecendo o homem à disposição da Justiça.

A operação “Visibilidade e Saturação” integra o planejamento permanente da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para ampliar a prevenção criminal por meio da ocupação estratégica dos bairros. As ações são desenvolvidas de forma itinerante em diferentes regiões da cidade, conforme análises técnicas da corporação e demandas apresentadas pela população, buscando fortalecer a sensação de segurança e inibir a atuação de criminosos.

Além do patrulhamento ostensivo diário, a estratégia faz parte de um conjunto de investimentos realizados pela administração municipal na área de segurança pública. O município mantém ações integradas entre as forças de segurança, reforço no efetivo operacional, utilização de tecnologia e monitoramento inteligente, incluindo o sistema Smart Suzano, que auxilia na identificação de suspeitos e pessoas procuradas pela Justiça, ampliando a eficiência das operações desenvolvidas pela GCM.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou que a intensificação do trabalho operacional tem papel fundamental tanto na prevenção quanto no combate aos crimes. “A Operação ‘Visibilidade e Saturação’ aumenta a presença da Guarda Civil Municipal nos bairros, permitindo uma atuação mais próxima da população e mais eficiente no enfrentamento à criminalidade. O resultado demonstra que o patrulhamento preventivo contribui diretamente para oferecer mais segurança aos moradores de Suzano”, afirmou.