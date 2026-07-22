GCM de Suzano recupera motocicletas roubadas e intensifica combate ao tráfico de drogas

As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano registraram quatro importantes ocorrências de combate à criminalidade com destaque para a recuperação de duas motocicletas roubadas e ações de enfrentamento ao tráfico de drogas em diferentes bairros da cidade.

Uma das ocorrências foi registrada na terça-feira da última semana (14/07), quando a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romo) localizou uma motocicleta que havia sido roubada momentos antes mediante ameaça com arma de fogo. Após a vítima comunicar o crime, uma denúncia recebida pela GCM apontou a presença de quatro indivíduos manipulando uma motocicleta e revirando pertences femininos em uma área da Vila Barros.

As equipes se deslocaram imediatamente ao endereço indicado, que fica na rua Particular, e realizaram buscas pela região, conseguindo localizar o veículo abandonado em uma área de mata. Os suspeitos já haviam fugido do local. Com a chave levada pela Patrulha Maria da Penha, que deu apoio à ocorrência, a motocicleta foi conduzida até a 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) para os procedimentos necessários de retirada da restrição, sendo posteriormente devolvida à proprietária.

Dias antes, na quinta-feira (10/07), outra motocicleta com registro de roubo também foi recuperada pela GCM após informações recebidas pelas equipes. O veículo foi localizado e, na sequência, o proprietário foi acionado para acompanhar os procedimentos junto à Delegacia de Polícia Central.

Durante a apresentação da ocorrência, os agentes orientaram o proprietário quanto aos procedimentos necessários e realizaram o acompanhamento até sua residência, onde a motocicleta permaneceu guardada em segurança.

Outra ação - desta vez de combate aos entorpecentes - ocorreu na segunda-feira (13/07), durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe do Comando da GCM. Enquanto transitavam pela rua Dr. Albert Fink, esquina com a rua Antônio Francisco dos Santos, os agentes foram abordados por moradores que relataram movimentação suspeita nas proximidades de uma boca de lobo.

Com base nas informações recebidas, os guardas realizaram buscas no local e encontraram uma sacola plástica contendo porções de substâncias semelhantes a entorpecentes, além de valores em dinheiro escondidos no interior da estrutura de drenagem. Foram apreendidas 77 porções de cocaína, 21 de crack, 13 de maconha e 33 de droga sintética, além de R$ 170. Todo o material foi apreendido e encaminhado ao 2º Distrito do Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada para investigação.

A Guarda Civil Municipal também atuou no combate ao tráfico de drogas no Jardim Colorado. Em patrulhamento realizado também na terça-feira, o Comando da GCM identificou um homem em atitude suspeita na rua Claudemar Otávio de Oliveira. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou esconder um telefone celular, motivando a abordagem.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 46 porções de cocaína, totalizando 44,2 gramas da substância, escondidas no interior do calçado utilizado pelo suspeito. Questionado, ele admitiu que havia iniciado a comercialização dos entorpecentes naquele momento. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados refletem o trabalho permanente desenvolvido pela corporação em todas as regiões do município. “A Guarda Civil Municipal mantém um patrulhamento estratégico e permanente, atuando tanto na prevenção quanto na resposta rápida às ocorrências. A recuperação de veículos roubados e as ações de enfrentamento ao tráfico demonstram o comprometimento dos nossos agentes com a segurança da população. Seguiremos fortalecendo esse trabalho integrado para garantir mais tranquilidade aos moradores de Suzano”, afirmou o secretário.