GCM de Mogi prende três suspeitos por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes deteve três casos de tráfico de drogas entre a noite de sexta-feira (31/10) e a manhã de sábado (01/11), sendo um na Vila Cléo, um em Jundiapeba e um no Oropó. Foram 876 porções de entorpecentes apreendidas.

Na noite de sexta, a equipe da Guarda fazia um patrulhamento preventivo na avenida Comendador Fumio Horii, em Jundiapeba, quando notou um homem caminhando pela região em atitude suspeita. Ele estava com uma sacola em uma das mãos e, ao perceber a presença da viatura, fugiu em direção a uma mata.

Na altura da Travessa Tietê, os guardas conseguiram alcançá-lo e, no local, havia outro suspeito. Ambos foram abordados e revistados e a equipe encontrou uma bolsa com dinheiro em espécie e várias porções de drogas, além de outra sacola com substâncias análogas a entorpecentes. Os suspeitos e o material foram encaminhados à Central de Flagrantes para as devidas providências da autoridade policial de plantão.

Ainda na noite do dia 31, na Vila Cleo, os GCMs perceberam que um homem se assustou quando viu a viatura e tentou esconder uma sacola preta em sua roupa. Como a viatura passou a segui-lo, ele atirou a sacola dentro de um condomínio e fugiu, entrando numa casa, sem o consentimento dos moradores.

A GCM conseguiu alcançá-lo e, ao abordá-lo, encontrou R$ 227,00 em espécie com ele. Ao fazerem uma varredura na região, acharam a sacola, que estava com várias drogas embaladas, prontas para venda: 49 porções de crack, 39 de maconha e 48 de cocaína.

A equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi constatado que ele já tinha outras duas passagens pela Polícia pelo mesmo tipo de crime. A autoridade policial de plantão tomou as devidas providências.

Oropó

No Oropó, o mesmo tipo de ocorrência aconteceu na manhã de sábado (01/11), quando a Guarda Civil Municipal identificou dois homens em fuga quando viram a viatura.

A equipe iniciou uma perseguição e flagrou os suspeitos arremessando uma sacola plástica preta no chão. Os dois homens fugiram, mas os guardas conseguiram encontrar a sacola, que estava com 407 porções de maconha, 260 de cocaína, 67 de crack e seis frascos de lança-perfume. Os entorpecentes foram encaminhados à Central de Flagrantes.