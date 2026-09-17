GCM de Suzano prende suspeito de agredir menor de idade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuou em uma ocorrência de violência doméstica na noite da última quarta-feira (16/09), após ser acionada para prestar apoio a funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu, no Jardim Revista.

A equipe foi informada de que uma paciente havia relatado aos profissionais de saúde que seu companheiro teria agredido o filho dela, menor de idade, no bairro Cidade Miguel Badra. Segundo o relato registrado pela corporação, a mulher também informou que sofria agressões recorrentes do companheiro.

Quando a equipe Força Patrulha chegou à unidade, o suspeito havia sido detido pelos familiares da mulher. Os agentes realizaram a intervenção, identificaram o homem e o conduziram para a Delegacia de Polícia Central.

O indivíduo passou por atendimento médico no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) para avaliação de possíveis lesões. Posteriormente, retornou à delegacia, onde foram realizados os procedimentos administrativos e judiciais. A criança permaneceu em atendimento na UPA do Jardim Revista, acompanhada por familiares.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da intervenção dos agentes para preservar a integridade das pessoas envolvidas e evitar um novo confronto. “Em situações de violência, a atuação da GCM também tem o papel de garantir a segurança das vítimas e impedir que o conflito se agrave. Nossas equipes estão preparadas para intervir, preservar a integridade dos envolvidos e encaminhar os casos às autoridades responsáveis para que as providências legais sejam tomadas”, afirmou.