Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 18 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Suzano recupera caminhão roubado em Guarulhos

Veículo foi localizado por uma equipe da Romo dentro de um galpão no bairro Cidade Boa Vista, em estado de abandono

18 março 2026 - 17h32Por da Reportagem Local
Caminhão foi roubado em Guarulhos e recuperado pela GCM de SuzanoCaminhão foi roubado em Guarulhos e recuperado pela GCM de Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal de Suzano localizou, na manhã desta quarta-feira (18/03), um caminhão que havia sido roubado dias antes em Guarulhos. O veículo foi encontrado em um galpão da rua Lourenço Rega, no bairro Cidade Boa Vista, após a empresa proprietária do veículo acionar a GCM em razão da emissão de sinais do rastreador.

Dentro do galpão, a equipe encontrou o veículo em estado de abandono, entretanto, um representante da empresa foi até o local e reconheceu o caminhão. Além do roubo, a placa de identificação havia sido adulterada. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial do Boa Vista. O atendimento também teve o apoio da Força Patrulha.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o trabalho realizado pela GCM para recuperar o veículo. “Assim que recebemos a solicitação da proprietária do caminhão, destacamos uma equipe para verificar a denúncia e realizar os procedimentos necessários para preservar o espaço e encaminhar a ocorrência para a Polícia Civil”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmeras flagram homem esfaqueado em Suzano
Polícia

Câmeras flagram homem esfaqueado em Suzano

Homem é preso com mais de 300g de drogas em Mogi
Polícia

Homem é preso com mais de 300g de drogas em Mogi

Polícia prende tenente-coronel suspeito de feminicídio contra soldado da PM em SP
Polícia

Polícia prende tenente-coronel suspeito de feminicídio contra soldado da PM em SP

GCM de Arujá intercepta veículo furtado e desarticula esquema de adulteração de placas
Polícia

GCM de Arujá intercepta veículo furtado e desarticula esquema de adulteração de placas

Foragido é preso e sete crianças são resgatadas em operação contra o tráfico em Itaquá
Polícia

Foragido é preso e sete crianças são resgatadas em operação contra o tráfico em Itaquá

Foragido é preso e sete crianças são resgatadas em operação contra o tráfico em Itaquá
Polícia

Foragido é preso e sete crianças são resgatadas em operação contra o tráfico em Itaquá