GCM de Suzano recupera caminhão roubado em Guarulhos

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal de Suzano localizou, na manhã desta quarta-feira (18/03), um caminhão que havia sido roubado dias antes em Guarulhos. O veículo foi encontrado em um galpão da rua Lourenço Rega, no bairro Cidade Boa Vista, após a empresa proprietária do veículo acionar a GCM em razão da emissão de sinais do rastreador.

Dentro do galpão, a equipe encontrou o veículo em estado de abandono, entretanto, um representante da empresa foi até o local e reconheceu o caminhão. Além do roubo, a placa de identificação havia sido adulterada. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial do Boa Vista. O atendimento também teve o apoio da Força Patrulha.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o trabalho realizado pela GCM para recuperar o veículo. “Assim que recebemos a solicitação da proprietária do caminhão, destacamos uma equipe para verificar a denúncia e realizar os procedimentos necessários para preservar o espaço e encaminhar a ocorrência para a Polícia Civil”, destacou.