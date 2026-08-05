GCM intensifica Operação Noite Tranquila e reforça combate à perturbação do sossego em Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos intensificou, neste fim de semana, as ações da Operação Noite Tranquila, iniciativa voltada ao combate da perturbação do sossego, da desordem pública e das irregularidades em estabelecimentos comerciais. As fiscalizações ocorreram em diferentes regiões da cidade e resultaram na apreensão de veículos e equipamentos de som, aplicação de multas administrativas e interdição de comércios que funcionavam em desacordo com a legislação municipal.



As equipes atuaram nos bairros Jardim do Castelo, Sítio Paredão, Jardim Soeiro, Jardim TV, Vila Margarida, Jardim São João, entre outras localidades, atendendo denúncias e realizando ações preventivas para garantir a segurança e o bem-estar da população.



Entre as principais ocorrências registradas estão a interdição de uma adega, de uma tabacaria e de outros estabelecimentos irregulares, além da apreensão de veículos utilizados para emissão de som em volume excessivo.



Durante a operação, os agentes também dispersaram, de forma ordenada e sem registro de incidentes, uma aglomeração de aproximadamente 200 pessoas que ocupava irregularmente a via pública após um evento.



O Comandante da Guarda Civil Municipal destacou que a operação faz parte de um trabalho contínuo de fiscalização e preservação da ordem pública.



“A Operação Noite Tranquila é uma resposta às demandas da população por mais tranquilidade e respeito ao sossego público. Nossas equipes atuam de forma técnica e preventiva, fiscalizando irregularidades e coibindo práticas que comprometem a segurança e a qualidade de vida dos moradores. O objetivo não é apenas fiscalizar, mas garantir que a legislação seja cumprida e que o direito ao descanso da população seja respeitado”, afirmou o comandante da GCM.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que a Operação Noite Tranquila seguirá sendo realizada de forma permanente, ampliando as ações de fiscalização e atendendo às denúncias encaminhadas pelos moradores. A iniciativa integra o conjunto de medidas adotadas pela administração municipal para fortalecer a segurança pública, preservar a ordem e promover mais tranquilidade em todas as regiões da cidade.

